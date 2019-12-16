Obeziteden korunma ve akciğer kanseri (Adım Adım Sağlık 15 Aralık 2019)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.20’de NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. “Beslenme şekliyle obeziteden korunmak mümkün mü?” “Akciğer kanserinde erken teşhis tedavide başarı şansını ne oranda artırıyor?” Beslenme Uzmanı Gülşen Altın ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 15 Aralık Pazar 16.20’de NTV’de.
NTV 15.12.2019 - 11:11| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 09:33
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