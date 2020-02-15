"Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar" sahnede (Gece Gündüz 14 Şubat 2020)

Gedik Sanat tarafından hayat geçirilen, edebiyat ve müziği bir araya getiren "Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar" 18 Şubat Salı günü seyirciyle buluşacak. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, Gedik Sanat-Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve oyuncu Mert Fırat, 14 Şubat Cuma günü oyunla ilgili detayları Gece Gündüz'de paylaşacak.

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