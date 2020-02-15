"Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar" sahnede (Gece Gündüz 14 Şubat 2020)
Gedik Sanat tarafından hayat geçirilen, edebiyat ve müziği bir araya getiren "Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar" 18 Şubat Salı günü seyirciyle buluşacak. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, Gedik Sanat-Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve oyuncu Mert Fırat, 14 Şubat Cuma günü oyunla ilgili detayları Gece Gündüz'de paylaşacak.
NTV 15.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 09:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.