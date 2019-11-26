"Omar ve Biz" filminin yönetmenleri Gece Gündüz'de (22 Kasım 2019)

Ödüllü filmin yönetmenleri NTV'ye geliyor. Ülkemizdeki ve yurtdışındaki festivallerden ödüllerle dönen "Omar ve Biz" filminin yönetmenleri Mehmet Bahadır Er ve Marina Horbaç Er, Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlıyor... Gece Gündüz, 25 Kasım Pazartesi 17.30’da NTV’de.

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