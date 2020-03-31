Online kitap satışları arttı (Gece Gündüz 30 Mart 2020)

Online kitap satışlarındaki artış, 2019'un ödünç kitap karnesi, "La Diva Turca" dijitalde, iyi hissettiren filmler, bakanlıktan sinemaya destek ve Candan Erçetin'den online konser ile ilgili haberler Gece Gündüz'de.

NTV 31.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 09:21

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