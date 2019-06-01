Orkun Olgar Frigyalılar’ın izinde (Macerasever 1 Haziran 2019)

“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor.
Sekizinci bölümde Orkun Olgar, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki Frig Yolu’nda Endura motorlarla 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigyalılar’ın izlerini takip ediyor. Yine zorlu bir parkurda mücadele eden Olgar, geçirdiği düşme tehlikelerine rağmen maceraya devam ediyor...
“Macerasever”, sekizinci bölümüyle 1 Haziran Cumartesi 09.15’te NTV’de.

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