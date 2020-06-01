Orkun Olgar, İstanbul'da... (Macerasever 31 Mayıs 2020)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 31 Mayıs Pazar 18.15'te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, bu hafta ilk olarak dünyanın en büyüleyici şehirlerden İstanbul’da sessiz ve tenha bir yolculuğa çıkıyor. Ardından bu büyülü şehrin arka sokaklarını aşıp, Karadeniz kıyılarına ulaşıyor. Keşefedilmeyi bekleyen bilinmeyen koylar, kayalıklar, dar geçitler Orkun Olgar ve ekibini karşılıyor. "Macerasever", 31 Mayıs Pazar 18.15'te NTV’de.
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NTV 31.05.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 10:23
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