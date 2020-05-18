Orkun Olgar, Kaçkar Dağları'nda... (Macerasever 17 Mayıs 2020)
Orkun Olgar ve ekibi, bu hafta 3937 metre yüksekliğinde zirvesi ve el değmemiş doğası ile Karadeniz'e kucak açan Kaçkar Dağları’nda... Ekip önce Zilkale, Palovit gibi önemli yapılardan geçecek. Ardından, Kaçkarlar’dan Artvin’e doğru karlı zirvelerden, zorlu tırmanışlarla ulaşmaya çalışacak. Üstelik sarp kayaları aşıp güvenli bölgeye geçmeleri için helikopterden destek almaları gerekecek. “Macerasever”, her Pazar 18.15’te NTV’de.
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NTV 17.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 15:00
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