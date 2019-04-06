Orkun Olgar, Uludağ'ın arka yüzünü keşfe çıkıyor (Macerasever 6 Nisan 2019)

"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Üçüncü bölümde Orkun Olgar, kar motorlarıyla Uludağ'ın arka yüzünü keşfe çıkıyor. Kar motorlarıyla dört buçuk saatlik bir parkurda karlara bata çıka yolculuk yapan Olgar, Keşiş Kulesi'nin ardından Uludağ'ın gerçek zirvesine ulaşmaya çalışıyor. "Macerasever", üçüncü bölümüyle 6 Nisan Cumartesi 09.15'te NTV'de.

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