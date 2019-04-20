Orkun Olgar'ın Tahtalı Dağı'ndaki bisiklet yolculuğu (Macerasever 20 Nisan 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Beşinci bölümde Orkun Olgar, gökyüzünden denize uzanan macerasında Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Tahtalı Dağı'ndan bisikletiyle aşağı iniyor. Tehlike ve adrenalin dolu yeni bir bölüm izleyicileri bekliyor. "Macerasever", dördüncü bölümüyle 20 Nisan Cumartesi 09.15'te NTV'de.
NTV 20.04.2019 - 13:22| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:15
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