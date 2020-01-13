Osmaniye’nin gururu Karaçay Spor Kulübü (İyi Hikayeler 12 Ocak 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte NTV’de ekrana geliyor. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; Osmaniye’nin gururu, bir futbol kulübü var. Karaçay Spor Kulübü, aslında sağladığı sosyal imkanlarla dostluk, kardeşlik aşılanan bir yuva... Karaçay Mahallesi’nde toprak sahada başlayan bu iyi hikayenin kahramanları, Korhan Varol’un özel dosyasıyla ekrana geliyor... İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 12 Ocak Pazar 18.25’te NTV’de.
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