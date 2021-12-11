Özlem Denizmen ile Para Durumu (10 Aralık 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Mevlana yaşasaydı para ile ilişkimize nasıl bakardı?” Özlem Denizmen’in konuğu; Nefes Yayınevi Genel Müdürü Hasan Kerim Güç. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 11.12.2021 - 09:42 | Son Güncelleme : 11.12.2021 - 10:08

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