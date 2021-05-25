Özlem Denizmen ile Para Durumu (14 Mayıs 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Boşa harcamadan sürdürülebilir tüketim davranışı nasıl kazanılır?” Özlem Denizmen’in konukları; Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve GroupM Avrupa, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Demet İkiler. Ayırıca zamanı değerli kullanabilmek için atılabilecek adımlar ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
Abone ol
Paylaş
NTV 25.05.2021 - 11:26| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 11:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.