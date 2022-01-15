Özlem Denizmen ile Para Durumu (14 Ocak 2022)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Para konularında hiç hata yapmadınız mı?” Özlem Denizmen’in konuğu; Yazar - Attila Köksal. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 15.01.2022 - 13:37 | Son Güncelleme : 15.01.2022 - 13:44

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