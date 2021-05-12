Özlem Denizmen ile Para Durumu (16 Nisan 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: E-ticaret ile daha mı fazla alışveriş yapmaya başladık? Kimler internet üzerinden alışverişi tercih ediyor? Özlem Denizmen’in konukları; akademisyen, yazar Prof. Dr. Uğur Batı ve N11 Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme. Ayırıca harcama yönetiminde “kaktüs modu” ve izleyici sorularına yanıtlar; Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
Abone ol
Paylaş
NTV 12.05.2021 - 12:32| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 12:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.