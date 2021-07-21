Özlem Denizmen ile Para Durumu (16 Temmuz 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okuryazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Geleceğin para anlayışı bugün bildiklerimizi unutturur mu?”.
Özlem Denizmen’in konukları; Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve Yazar Dursun Ali. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar, Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

NTV 21.07.2021 - 17:17 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 17:27

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