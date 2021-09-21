Özlem Denizmen ile Para Durumu (17 Eylül 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Hayatımızın gerçeği haline gelen afetlere karşı nasıl hazır hale gelebiliriz?” Özlem Denizmen’in konuğu; Psikiyatrist Dr. Kenan Eren. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

NTV 21.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 17:37

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