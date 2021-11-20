Özlem Denizmen ile Para Durumu (19 Kasım 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Türkiye’de mi yoksa ABD’de mi girişimci olmak avantajlı?” Özlem Denizmen’in konuğu; Girişimci Mehmet Sezgin. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 20.11.2021 - 16:40 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 17:30

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