Özlem Denizmen ile Para Durumu (21 Ocak 2022)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Belirsizlikler ve bilinmezlerin yeni normal olduğu 2022'de tüketici ne yapacak?” Özlem Denizmen’in konuğu; Veri Teknolojileri Uzmanı Akan Abdula. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 22.01.2022 - 16:08 | Son Güncelleme : 22.01.2022 - 16:21

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