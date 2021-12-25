Özlem Denizmen ile Para Durumu (24 Aralık 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Bir insan kendi kendisinin terapisti olabilir mi?” Özlem Denizmen’in konuğu; Psikiyatrist Doktor Kenan Eren. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 25.12.2021 - 14:33 | Son Güncelleme : 25.12.2021 - 15:37

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