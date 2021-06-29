Özlem Denizmen ile Para Durumu (25 Haziran 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor.
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NTV 29.06.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 29.06.2021 - 13:09
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