Özlem Denizmen ile Para Durumu (26 Kasım 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Dünya devi bir şirketi bırakıp kendi işini kurmak nasıl bir süreç?” Özlem Denizmen’in konuğu; Girişimci Serhat Atayeter. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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