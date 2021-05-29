Özlem Denizmen ile Para Durumu (28 Mayıs 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Zaman Yönetimi” Özlem Denizmen’in konukları; Psikiyatrist Dr. Kenan Eren ve Yayıncı-Yazar Yelda Cumalıoğlu. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar, Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
 

NTV 29.05.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 14:31

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