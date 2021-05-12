Özlem Denizmen ile Para Durumu (30 Nisan 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Gıda israfına dur demek için neleri değiştirebiliriz?” Özlem Denizmen’in konukları, Gıda Kurtarma Derneği Sözcüsü Olcay Silahlı ve Boşa Harcama Komitesi Üyesi ve Ekonomist Saadet Algan. Ayırıca 5 adımda market alışverişi planlama ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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NTV 12.05.2021 - 12:36| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 12:49
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