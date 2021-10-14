Özlem Denizmen ile Para Durumu (8 Ekim 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Teknoloji çağında insan odaklı liderlik ne anlama geliyor?”
Özlem Denizmen’in konuğu; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

Haberler - NTV 14.10.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 15.10.2021 - 12:18

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