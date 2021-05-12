Özlem Denizmen ile Para Durumu ( 9 Nisan 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: Yatırım ve iş bulma gibi konularda genetik ve ruhsal faktörlerin etkisi var mı? Özlem Denizmen’in konukları; Psikiyatr Dr. Kenan Eren ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Korkut Ulucan. Ayrıca 10 adımda ev almanın püf noktaları ve izleyici sorularına yanıtlar, Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...

NTV 12.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 12:43

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