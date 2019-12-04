Özlem Denizmen'in ilk konuğu Demet İkiler (Para Durumu 4 Aralık 2019)
Kaliteli, güvenli bir gelecek için toplumsal ve bireysel bir hedef olarak konu başlığımız: Sürdürülebilirlik. Özlem Denizmen, özel konukları ile bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alarak sohbete başlıyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun ilk konuğu WPP Ülke Başkanı ve GroupM CEO’su Demet İkiler. Dünyanın 100 rol model kadın yöneticisinden biri seçilen Demet İkiler, iletişim dünyasından kadının toplumsal konumuna, modadan anneliğe uzanan her alanda sürdürülebilir geleceğin önemini anlatıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba saat 12.30’da NTV’de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.