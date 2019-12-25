Özlem Denizmen'in konuğu Arzu Kaprol (Para Durumu 25 Aralık 2019)
Kaliteli, güvenli bir gelecek için toplumsal ve bireysel bir hedef olarak konu başlığımız: Sürdürülebilirlik. Özlem Denizmen, özel konukları ile bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alarak sohbete başlıyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol. Sürdürülebilir moda alanında Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden Arzu Kaprol, “Moda nasıl sürdürülebilir olabilir? Giyim ve tekstil üretiminin çevresel etkileri nelerdir? Sorumlu ve duyarlı bir tüketici olmak için neler yapmalı?” sorularını yanıtlıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba saat 12.30’da NTV’de.
NTV 24.12.2019 - 14:22| Son Güncelleme : 25.12.2019 - 12:44
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