"Panelenmiş Dana Bonfile" tarifi (Mutfağın Şefleri 29 Haziran 2020)
Mutfak bir sanattır... Onlarsa yemeği sanat eserine dönüştürenler... Mutfağın şefleriyle tanışın! İyi yemek yapmanın incelikleri; kültürün, deneyimin, yeteneğin, emeğin, özverinin, yaratıcılığın ve estetiğin mükemmel uyumuyla buluşuyor... Mutfağın Şefleri’ne bu hafta; Da Mario Şefi Hasan Şahin konuk oluyor ve özenilmiş sofraların baştacı olabilecek ‘panelenmiş dana bonfile’ tarifi veriyor... Cüneyt Asan ile “Mutfağın Şefleri” 29 Haziran Pazartesi saat 12:45’da NTV’de...
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NTV 29.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:02
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