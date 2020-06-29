"Panelenmiş Dana Bonfile" tarifi (Mutfağın Şefleri 29 Haziran 2020)

Mutfak bir sanattır... Onlarsa yemeği sanat eserine dönüştürenler... Mutfağın şefleriyle tanışın!
İyi yemek yapmanın incelikleri; kültürün, deneyimin, yeteneğin, emeğin, özverinin, yaratıcılığın ve estetiğin mükemmel uyumuyla buluşuyor...
Mutfağın Şefleri’ne bu hafta; Da Mario Şefi Hasan Şahin konuk oluyor ve özenilmiş sofraların baştacı olabilecek ‘panelenmiş dana bonfile’ tarifi veriyor... Cüneyt Asan ile “Mutfağın Şefleri” 29 Haziran Pazartesi saat 12:45’da NTV’de...

NTV 29.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:02

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