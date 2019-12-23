Pilotsuz helikopter test uçuşunu gerçekleştirdi (Tekno Hayat 23 Aralık 2019)
Pilotsuz helikopter Luna'dan yeni görüntüler geldi.Kaliforniya merkezli havacılık startup'ı Skyryse'in geliştirdiği Luna kalkıştan iniş ve yol almaya kadar tüm süreci otonom olarak yani bir pilota ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor. Hala test sürecinde olan model ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan gerekli onayları da almış durumda. Robinson R-44 temelli helikopterin nihai amacı şehir trafiğinin bir bölümünü gökyüzüne taşımak.
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