Pininfarina CEO'su NTV'ye konuştu (Dünyanın Haberi 24 Şubat 2020)

Aralık ayı sonunda görücüye çıkan Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili büyük beğeni toplamıştı. Otomobilin tasarımında ise ünlü İtalyan tasarım evi Pininfarina’nın imzası var. Pininfarina şirketinin CEO’su ile şirketin başkanı NTV’ye özel açıklamalar yaptı. CEO Silvio Petro Angori “Türkiye’nin bu macerasına katkıda bulunmak bizi gururlandırdı.” dedi. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30’da NTV’de.

NTV 24.02.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:26

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