Piyasalarda virüs etkisi (Geri Sayım 23 Mart 2020)

Bu sabah geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu ekonomist Murat Sağman'dı. Sağman, virüsün ilk etkilerinin piyasalarda bu hafta belli olacağını, virüs etkisiyle Dolar'ın güçlenmesini, Euro'nun zayıflamasını değerlendirdi.

NTV 23.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 11:09

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