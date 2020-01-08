Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da... (Geri Sayım 8 Ocak 2020)
Geri Sayım'da Berfu Güven, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, İran'ın ABD üslerini vurmasını, Tahran'da Boeing 737 yolcu uçağının düşmesini, petrol ve altındaki yükselişi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelişini değerlendiriyor.
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