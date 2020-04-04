Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı ve eserleri... (Hayat Bir Sanat 4 Nisan 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyor. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyor. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde; Mehmet Barlas ile Selim İleri şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını ve eserlerini ele alıyorlar. Sohbet, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik'ten, Fransız yazar Alphonse Daudet'ye uzanıyor. "Hayat Bir Sanat" 4 Nisan Cumartesi 12.30'da NTV'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 04.04.2020 - 15:59| Son Güncelleme : 04.04.2020 - 16:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.