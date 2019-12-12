Şehir Üniversitesi tartışmasının yansımaları (Gündem Masası 11 Aralık 2019)
Gündem Masası'nda Seda Öğretir, konukları Mehmet Barlas, Mithat Baydur ve Kürşad Zorlu ile İstanbul Şehir Üniversitesi’yle ilgili yaşanan tartışmanın siyasete yansımaları, Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatının etkilerini tartışıyor.
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