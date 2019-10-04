Sertab Erener Gece Gündüz'de... (3 Ekim 2019)

Sertab Erener’in dört yıl önce hayal edip gerçekleştirmek için yola çıktığı "Sertab'ın Müzikali" Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografileri ve 1967’den bugüne 200’den fazla Broadway oyununun ışık tasarımını yapan Tony Ödüllü Ken Billington'ın ilk kez Türkiye sahnesinde gerçekleşecek ışık şovuyla sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek. Müzikalin detaylarını Sertab Erener, 3 Ekim Perşembe 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
NTV 04.10.2019 - 11:08| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:50
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