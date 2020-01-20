Sıfır atık projesine Paris'ten ödül (Ortak Gelecek 20 Ocak 2020)
Ortak Gelecek yayını bu hafta Ankara Sincan'dan... Sincan Belediyesi sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalarla UNESCO tarafından verilen Uluslararası İdeal Kent Ödülüne layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediyesi Sıfır Atık Toplama Tesisi Müdürü Fahri Kılınç canlı yayın konuğu oldu.
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