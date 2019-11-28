Şiilerin kutsal şehrinde İran Konsolosluğu yakıldı (Dünyanın Haberi 28 Kasım 2019)
Dünyadan haberdar olmak için benzersiz bir program, Dünyanın Haberi. Bu bölümde Irak’ın Necef şehrinde yakılan İran Başkonsolosluğu ve ardından meydana gelen olaylar yakın plana alınıyor. ABD biliminsanlarının hava kirliliğiyle ilgili yaptığı kapsamlı araştırma ve kirliliğin kan zehirlenmesi ile böbrek yetmezliğine yol açtığının anlaşılması diğer önemli bir konu başlığı. Ayrıca kazaklar örüp dünyayı dolaşan gezginin hikayesi de bu bölümde anlatılıyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu “Dünyanın Haberi” yine yerkürenin her köşesinden gündem başlıklarını ekrana taşıyor.
NTV 28.11.2019 - 17:03| Son Güncelleme : 29.11.2019 - 09:28
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