Siyaset CHP'ye kumpas yapanları arıyor (Hafta Biterken 29 Kasım 2019)
Siyaset, CHP'ye kumpası yapanları arıyor, Trump için 2 haftada 30 saatlik ifade, Elon Musk dahi mi, iyi bir pazarlamacı mı?, devlerin filmi "Irıshman" yayında, "Agah" oldu, "Emmy" aldı. Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor. Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de..
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