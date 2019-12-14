Siyasette yeni partiler (Yakın Plan 13 Aralık 2019)
Programda; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni parti, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı parti ve bu partilerin siyasete etkisi ile ABD Senatosu'nda onaylanan soykırım tasarısı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği tartışılıyor.
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