Siyasette yeni partiler (Yakın Plan 13 Aralık 2019)

Programda; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni parti, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı parti ve bu partilerin siyasete etkisi ile ABD Senatosu'nda onaylanan soykırım tasarısı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği tartışılıyor.

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