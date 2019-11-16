"Sokağı edebiyata taşıyan yazar" Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hayat Bir Sanat 15 Kasım 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde, Mehmet Barlas ve Selim İleri'nin mercek altına aldıkları isim, Hüseyin Rahmi Gürpınar. "Sokağı edebiyata taşıyan yazar" olarak tanınan Gürpınar'ın eserleri, edebi kişiliği, Heybeliada'daki yaşamı ve etkilendiği yazarlar derin bir sohbet konusuna dönüşüyor. Program, Neşet Ertaş imzasını taşıyan "Ah Yalan Dünya" eseri ile sona eriyor. "Hayat Bir Sanat" 16 Kasım Cumartesi 12.15'te NTV'de başlıyor.
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