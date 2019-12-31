Son 10 yıla damgasını vuran olaylar (Pasaport 30 Aralık 2019)
Bir 10 yıl daha tamamlandı. 2010-2020 arasında dünyada beklenmeyen gelişmeler oldu... 2000'li yılların ilk 20 yılını doldurduk. Peki, dünyada ikinci 10 yılda neler yaşandı? 10 yıl içinde neler değişti? Hangi olaylar ve liderler son 10 yıla damgasını vurdu? Mete Çubukçu ile Pasaport, 2010-2020 arasındaki 10 yılı tüm yönleriyle ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 30 Aralık Pazartesi 21.00'de NTV'de.
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