Sporun Not Defteri 29 Haziran 2020

Günün tüm spor gelişmeleri NTV'de... Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey... Tuğba Dural ile Sporun Not Defteri, hafta içi her gün saat 19.15'te NTV'de.

NTV 30.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 10:38

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