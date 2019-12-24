"Tennurelerin Rüzgarında" sergisi İstanbul'da (Gece Gündüz 23 Aralık 2019)
Şeb-i Arus törenlerini anlatan "Tennurelerin Rüzgarında" sergisi İstanbul Havalimanı'nda, "Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" sergisi, ilk albümünü yayınlayan Avantgarde Orkestra ve Halk Müzikleri Festivali ile ilgili detaylar Gece Gündüz'de.
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