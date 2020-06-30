Tiyatrolar perdelerini açıyor (Gece Gündüz 29 Haziran 2020)
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 1 Temmuz'da yeni düzenlemeler ve tedbirlerle açılacak tiyatro salonlarıyla ilgili son gelişmeleri 29 Haziran Pazartesi günü saat 17.35'te Gece Gündüz'de anlatacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 10:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.