Tiyatrolar perdelerini açıyor (Gece Gündüz 29 Haziran 2020)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 1 Temmuz'da yeni düzenlemeler ve tedbirlerle açılacak tiyatro salonlarıyla ilgili son gelişmeleri 29 Haziran Pazartesi günü saat 17.35'te Gece Gündüz'de anlatacak.

NTV 30.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 10:33

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