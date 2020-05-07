TL'ye manipülatif atak incelemesi (Geri Sayım 7 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Arda Tunca ve Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge'ydi. Tunca ve Tözge, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, TL'ye manipülatif atak incelemesini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.

NTV 07.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 11:01

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