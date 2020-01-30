Trump'ın tek taraflı Ortadoğu planı... (Yakın Plan 29 Ocak 2020)
Yakın Plan'da Burak Özcan, konukları Mehmet Barlas, Mustafa Kibaroğlu ve Aylin Ünver Noi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib konusundaki Rusya’ya uyarılarını ve ABD Başkanı Trump’ın tek taraflı olarak İsrail’le birlikte açıkladığı Ortadoğu planını değerlendiriyor.
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