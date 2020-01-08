Türk askerinin Libya'da görevi ne olacak? (Siyasi İşler 7 Ocak 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran, Ahmet Kasım Han ve Kürşad Zorlu ile İstanbul’daki kritik Erdoğan-Putin görüşmesinin önemini değerlendiriyor. Ayrıca, Türkiye’nin Libya politikası, Türk askerinin alacağı görev ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler analiz edilirken, programın son bölümünde ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinin yaratacağı etkiler tartışılıyor.
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