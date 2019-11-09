"Vahşet Tanrısı"nın oyuncu kadrosu Gece Gündüz'de... (8 Kasım 2019)
"Vahşet Tanrısı"nın oyuncu kadrosu NTV'de... Bugüne kadar birçok kez sahnelenen ve seyircinin çok sevdiği "Vahşet Tanrısı" oyunu bu kez DasDas sahnesinde seyircisiyle buluşuyor. Binnur Kaya, Güven Kıraç, Tilbe Saran ve Levent Ülgen oyunlarını 8 Kasım Cuma 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatıyor.
NTV 09.11.2019 - 10:34| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:43
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