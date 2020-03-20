Virüsün kaynağı ne? Laboratuvar ortamında mı oluşturuldu? (Dünyanın Haberi 19 Mart 2020)
Herkesin merak ettiği sorulardan biri de ölümcül virüsün kaynağının ne olduğu. Son araştırmada yeni tip koronavirüsün doğal kökenlerinin bulunduğu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna varıldı.. Dünyanın gündemi yeni tip Coronavirüs ve yol açtığı küresel salgın. Son bilgiler ve sıcak gelişmeler... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 20.03.2020 - 13:59| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 14:11
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