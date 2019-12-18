"Westend-Batının Sonu" sahnede (Gece Gündüz 17 Aralık 2019)

Moritz Rinke imzalı oyun DasDas'ta izleyiciyle buluşuyor. Mert Fırat, Tülin Özen, Gün Koper, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Evren Bingöl, 17 Aralık Salı günü saat 17.35'te Gece Gündüz'de oyunun detaylarını paylaşacak.

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